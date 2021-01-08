Huzurun adresi oldu

Kuş gözlemcileri tarafından dünyanın en yaygın kullanılan uluslararası kuş gözlem platformu eBird üzerinde yer alan kayıtlara göre, 2020 yılında Türkiye'de en fazla kuş Antalya'da gözlendi. Antalya'da bir yıl içerisinde 289 kuş türü kayıt altına alındı. Antalya'da 10 yıldır kuş gözlemciliği yapan veteriner hekim Gökçe Coşkun, özellikle ilkbahar göçünde birçok kuş türünün ilk konaklama veya yaşam alanı olarak Antalya'yı seçtiğini söyledi.



AKÇAYLAK ŞAŞIRTTI

Coşkun, 2020'deki gözlemlerde Antalya için ender görülen veya ilk defa kaydı yapılan türler arasında tepeli patka, duvar tırmaşık kuşları olduğunu kaydetti. Coşkun, Antalya için 2020'deki en önemli kaydın ise akçaylak kuşu olduğunu belirterek, "İlk olarak Özcan Kılıç tarafından Boğazkent'te görüntülendi. Antalya için çok önemli bir kayıttı" diye konuştu.



Coşkun, sulak alanlarda çokça İzmir yalı çapkını, çıkrıkçın ördekleri, çamurcun ördekleri, kıl kuyruk ve suna türlerinin kayıt altına alındığını belirterek, Antalya'nın kıyı kesimlerinin çöl iklimini andırdığı için de ilkbahar döneminde çöl kuyruk kakanı ve ender rastlanan çöl koşarı kuşlarının Manavgat sahilinde gözlendiğini dile getirdi.