Olaylı maça ceza yağdı

MİSLİ.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Kırşehir Belediyespor arasında Serik İsmail Oğan Stadı'nda oynanan karşılaşmasının bitiminden sonra futbolcular arasında çıkan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından her iki takımın futbolcuları ile Serik Belediyespor'un teknik heyetine ceza verildi.Buna göre Serik Belediyespor'dan Atakan Cangöz'e 4 maç, kaleci Ahmet Özden'e 6 maç, Ergün Nazlı'ya 4 maç, Sefa Narin'e 4 maç ve yardımcı antrenör Taşkın Darcan'a 4 maç ceza verildi. Bunun yanında kulübe toplam 21 bin lira para cezası uygulandı. Kırşehir Belediyespor oyuncularından Volkan Altınsoy 4 maç, Erbay Eker'e 3 maç ceza verilirken, kaleci Ahmet Sabri Fener ve diğer futbolculara toplam 10 bin, Kırşehir Belediyespor Kulübü'ne de 6 bin lira para cezası uygulandı.