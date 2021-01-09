Bunun adı vandallık

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce yapılan Boğaçayı Rekreasyon Alanı içerisindeki parka yerleştirilen ve el ele tutuşan 7 çocuk heykeline, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Bir heykel tamamen yerinden sökülüp götürülürken birinin alanda yalnızca bacağı kaldı, diğer 5 heykelin ise parmak, kol ve bacakları kırıldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, şüphelilerin bir an önce yakalanmasını istedi.

VATANDAŞ TEPKİLİ



Kimin hangi amaçla heykellere zarar verdiği bilinmezken, alanın spor ve yürüyüş yapanlar tarafından sıkça kullanılan bir güzergah olduğu için kötü görüntü, yerli ve yabancı turistlerle kent sakinlerinin dikkatini çekti. Parkta heykellerin durumunu görünce çok üzüldüğünü belirten Hatice Öztürk, "Bunu yapanlar mutlaka mutsuz insanlardır. Bu bir katliamdır. Sorunlu insanlar yapmıştır, bunu neden yaptıklarını bilmiyorum" dedi. Heykellerin çok güzel olduğunu, ancak son durumunu görünce üzüldüğünü aktaran Fatma Özmen ise "Aklı başında bir insan bunu yapmaz. Gelip gördükçe üzülüyorum" diye konuştu.