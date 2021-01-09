Çelikbilek kortta bir üst tura çıktı

TÜRKIYE Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen, 2021 yılının ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası olma özelliği taşıyan Antalya Açık'ta ana tablonun ilk gün karşılaşmaları tamamlandı. Belek Turizm Merkezi'ndeki Limak Arcadia Sport Resort'ta gerçekleştirilen turnuvada, 2 numaralı seri başı David Goffin, 8 numaralı seri başı Alexander Bublik, Stefano Travaglia ve Emil Ruusuvuori rakiplerini yenerek ikinci tura yükseldi. Eleme tablosunun finallerinde rakiplerini yenen Michael Vrbensky, Pavel Kotov, Alex Molcan, Dimitar Kuzmanov, Matthias Bachinger ve Adrian Andreev de ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.

ÇELİKBİLEK TUR ATLADI



MILLI tenisçi Altuğ Çelikbilek, Polonyalı Kacper Zuk'u yenerek profesyonel kariyerinde ikinci kez ATP düzeyindeki bir turnuvada tur atladı. Merkez kortta 1 saat 49 dakika süren mücadelede 24 yaşındaki Çelikbilek, ilk servislerinden yüzde 76 ile puan çıkardı ve rakibi Zuk'a verdiği 10 servis kırma puanından yalnızca birini kaptırdı. Zuk'u 7-6, 7-5'lik skorla saf dışı bırakan Altuğ adını son 16'ya yazdırdı. Milli tenisçi Antalya Open'da çeyrek finale yükselmek için 3 ATP şampiyonluğu bulanan turnuvanın 6 numaralı seri başı Nikoloz Basilashvili ile karşı karşıya gelecek.