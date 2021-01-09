Ligin 17'nci haftanın kapanış maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da da deplasman fobisi başladı. Turuncu yeşilliler, son 5 deplasman maçında üstün oynayan taraf olmasına rağmen hepsinden puansız döndü. Maçlarda üstün oynayan taraf olmasına rağmen bitirici vuruşları yapamayan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan Şimşek, Fenerbahçe karşısında da yüzde 70 oyun üstünlüğüyle oynamasına rağmen istediği sonucu alamadı.

ÇÖZÜM ARANIYOR

Rakiplerin oyun sistemini çözdüğü ve zirve yolunda büyük yara alan Aytemiz Alanyaspor, deplasman fobisine çözüm bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transfer döneminin de başlamasıyla kadrosunu daha da güçlendirmesi beklenen turuncu yeşilliler, ligi en iyi yerde bitirmek için plan yapıyor.

YARA ALDI

Yakın rakiplerinden Galatasaray ile attığı ve yediği goller eşit olan turuncu yeşilliler, halen sarı kırmızılı ekiple birlikte 14 golle en az gol yiyen takım konumunda. 28 golle de ligin en çok gol atan 4'üncü takımı olan Antalya temsilcisinin 3 maç hariç tüm maçlarında en fazla 3 gol kaydedildi. Geride kalan 17 haftada 7 maçta kalesinde hiç gol görmeyen A. Alanyaspor bu maçların tamamını kazandı. Bu sezon en farklı galibiyetini Atakaş Hatayspor'a karşı evinde 6- 0 ile alan turuncu yeşilli takım, bunun dışında en farklı skorunu 16'ncı haftada yine evinde 3-0 ile Medipol Başakşehir'e karşı aldı.

ZOR GOL YİYOR

Kalesini genellikle gole kapatan ve zor gol yiyen Şimşek, en fazla gol görüp mağlup olduğu Gaziantep FK maçı oldu. Rakibine 3-1 mağlup olan Alanyaspor, bu karşılaşma haricinde kalesinde bu sezon sadece Fenerbahçe ve Gençlerbirliği maçlarında 2 gol gördü. Güçlü kadrosu ve başarılı oyununa rağmen istediği sonuçları alamayan Alanyaspor, son 8 maçın yalnızca 2'sinden galibiyetle ayrıldı. Bir maçta da puanları rakibiyle bölüşmek zorunda kaldı. Puan aldığı maçların tamamını evinde oynayan Akdeniz temsilcisi, son haftalarda aldığı sonuçların ardından 30 puanla 4'üncü sıraya kadar geriledi.