Haydut’a gözü gibi bakıyor

Kumluca ilçesinde örtü altı sera üretimi yapan Sabri Demiröz'ün felç olan 'Haydut' adlı pitbull cinsi köpeğinin rahatsızlığına, defalarca veterinere götürmesine ve fizik tedavi uygulatmasına rağmen çare bulunamadı. Demiröz, "Bu köpeği 15 günlükken Adana'dan almıştım. 2007 yılından beri bizimle beraber yaşıyor. Seranın içine her zaman bizimle beraber girip çıkıyor. Bizimle oynaşıyordu. Bundan 3 yıl önce ayaklarının aksamaya başladığını fark ettim. Fizik tedavi uyguladık. Yine de netice alamadık. Hiç ayağa kalkamaz hale geldi. Biz de bu şekilde bakmaya devam ediyoruz. Ona ölünceye kadaır bakacağım" diye konuştu.