Hurdacılara polis baskını

ANTALYA'DA, 120 polis, 30 zabıta ve maliye ekibi olmak üzere toplam 150 kişi ile Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki hurdacılara ortak operasyon düzenledi. Bir iş yerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve uzun namlulu tüfeklere ait mermiler ele geçirildi. Aranan 8 kişi yakalanırken 3 hurdacıya 962 bin 637 TL ceza kesildi. Yüzlerce çalıntı olduğu belirlenen malzemeye el konuldu..

PİTBULU SALDILAR

Zeytinköy adı verilen bölgede 7 adrese düzenlenen operasyonda Yeşildere Mahallesi'nde polis ekiplerini karşısında gören hurdacılar zaman kazanmak için pitbull köpeğinin serbest bıraktı. Ancak polislerin köpekten korkmaması hurdacıları şaşırttı. Polisler köpeği kontrol altına alıp belediye görevlilerine teslim etti.

TABANCA VE TÜFEK

Belirlene adreslerde yapılan aramalarda tavan araları, koltuk kılıflarının içi, dolaplarda arama yapıldı. Aramalarda bir iş yerinde 6.35 mm tabanca, 1 pompalı av tüfeği, 1 muşta, uzun namlulu tüfeklere ait mermiler, çalıntı olduğu değerlendirilen matkaplar, bir zincir markete ait çok sayıda sim kart ele geçirildi. Operasyon sonunda, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 3 hurdacı kapatıldı, toplamda 962 bin 637 lira para cezası uygulandığı. Bulunan çalıntı malzemeler polisi bile şaşkına çevirdi.