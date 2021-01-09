Rekor kitap bağışı

ANTALYA Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı'na, Murat Kanat 2 bin 200'den fazla eser bağışladı. 150 bin kitap kapasitesi olan kitaplıkta bağışlanan kitap sayısı 50 binlere yaklaştı. Kepez Belediyesi'nin müze konseptindeki Cemil Meriç Kitaplığı için başlattığı bağış kampanyası devam ediyor. Eski Dokuma Fabrikasına enerji sağlayan trafo binasını restore ederek kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı'na Murat Kanat'ta, kitap bağışında bulundu. Kanat, 2 bin 200'den fazla seçkin eserin bulunduğu koleksiyonu Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teslim etti.

150 BİN KITAP KAPASİTELİ

Kitap bağışını makamında kabul eden Başkan Tütüncü, "Kendileri muhteşem bir kitap dostu. Kitap dostu olarak da bizim heyecanımızı en iyi yaşayan ve o heyecanı büyütmeye gayret ettiler. Kendilerine gönül borcumuzu kocaman bir teşekkürle ödüyoruz. İnşallah bu kitaplar gelecek kuşaklara muhteşem bir ışık olacak, aydınlık olacak" dedi. Tütüncü, "Bağış sayımız 50 bini buldu ve ciddi bir sayı. 150 binden fazla kitap kapasitesi olan muhteşem bir kütüphaneyi kitap dostları ile omuz omuza, gönül gönüle oluşturuyor olmaktan da tarifsiz bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.