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Zaferden sonra uzman

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 9.1.2021 ABONE OL
Zaferden sonra uzman
AZERBAYCAN'IN Dağlık Karabağ bölgesindeki savaşın başlamasıyla Antalya'dan cepheye koşan Azerbaycanlı doktor Amil Hüseynov, 42 gün cephede kaldıktan sonra döndüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uzman oldu. Savaş nedeni ile geçtiğimiz ağustos ayında alması gereken uzmanlığını ocak ayında alan Hüseynov, ailesi, mesai arkadaşları, ve dostları ile birlikte kutlama yaptı. Eşi Gülcan, kızları Güllü, Minurse ve Necibe'de uzmanlık pastasının kesilmesine eşlik etti. Normal şartlarda uzmanlık sınavının geçtiğimiz Ağustos ayında olduğunu belirten Amil Hüseynov, "Ülkemdeki savaşa katılmam nedeni ile bugüne kaldı" diye konuştu.
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Zaferden sonra uzman
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