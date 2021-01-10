İlik naklinde son çare anne

ANTALYA'DA hayalindeki 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'ne kayıt yaptırdığı gün akut lösemi hastası olduğu ortaya çıkan 19 yaşındaki Alp Erduran'a uygun kemik iliği bulunması için arkadaşlarının internet üzerinden tüm dünyada başlattığı kampanyaya yoğun katılım oldu. On binlerce kişinin Alp için kan örneği verdiği kampanyada umutlu bekleyiş devam ediyor. 4'üncü kez kemoterapi alan ve doktorların "5'inci kemoterapiyi kaldıramaz" dediği Alp için 10 gün içinde uygun ilik bulu- nup bulunmadığı belirlenecek.

KAMPANYA DEVAM EDİYOR

Antalya'da Yasemin-Atilla Erduran çiftinin biricik oğulları Alp Erduran'ın arkadaşları internet uygun kemik iliğinin bulunması için kampanya başlattı. Bu süreç içerisinde Alp ailesini arkadaşlarından çok büyük destek gördü. Kampanyaya dünyanın dört bir yanından destek geldi.

10 GÜN İÇİNDE BELLİ OLACAK

Baba Atilla Erduran, "Şu anda on binlerce kişi Alp için bağışta bulundu. Yüzde yüz uyumlu bir ilik bulunamadı. Taramalar devam ediyor. Uygun iliğin bulunması için ümitlerini devam ettiğini belirten baba Erduran, "TÜRKKÖK canla başla çalışıyor. Uygun ilik bulunamazsa son çare anneden nakil olacak. Biz son ana kadar uygun iliğin bulunması için ümitle bekleyeceğiz" dedi.