50 golfçü yardım için yarıştı

Antalya'nın Serik ilçesinde Taurus Golf Kulübü tarafından turizmci Mahmut Var anısına bu yıl 4'üncüsü yapılan Golf Turnuvası, Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirildi. Bir günlük turnuvada 50 golfçü mücadele etti. Turnuva sonunda Recep Turan birinci olurken, A kategorisinde Başak Ünal, B kategorisinde Deniz Çuha birinciliği elde ederken, turnuva boyunca topa en uzun vuruş ödülünü Hasan Ceylan ile çukura en yakın vuruş ödülünü Abdullah Irmak aldı.Turnuva sonunda dereceye girenlerin ödülleri verildi. Turnuvanın şampiyonu Recep Turan'a Finlandiyalı iş insanı turizmci Mikta Ahomaa tarafından 1 haftalık Finlandiya'da tatili ve golf hediyesi verildi. Turnuvada toplanan 15 bin lira da Kadın Hekimleri Eğitim Destek Vakfı'na (KAHEV) bağışlandı. Bu bağışla 2 bin öğrenciye eğitim bursu verileceği öğrenildi.