56 saatlik kısıtlama böyle geçti

Antalya'da 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sahiller denize giren turistlere, sokaklar ise evcil hayvanlarını gezdiren hayvanseverlere kaldı. Yasaktan muaf olan turistler kış güneşinin tadını Konyaaltı sahilinde çıkardı. Manavgat ve Alanya ilçelerinde de turistler sessiz tatilin tadını çıkardı. Polis ekipleri ise yaptığı denetimlerde pasaport kontrolü yaparak yasağı ihlal edenleri tespit etti. Kısıtlamayı ihlal edip Konyaaltı Sahili'ne yürüyüşe çıkan kişiye 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Cezayı yiyen S.E., "Pahalı bir gezi olacak gibi görünüyor, elbette biliyorum yasak olduğunu biliyorum, yalan söyleyecek halim yok" dedi.Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde ise gece yarısı elinde bıçakla sokaklarda dolaşan Sefa E., polis ekiplerince yakalandı. Sefa E.'nin üzerinde yapılan aramada bıçak ve poşet içerisinde 2 cep telefonu bulundu. Olayı görüntüleyen gazetecilere "Beni çekme abi" diyerek tepki gösteren Sefa E. hakkında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL ceza uygulandı. Sefa E., polis merkezine götürüldü.Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'nde kısıtlamayı ihlal edip 07 UF 433 plakalı otomobille sokağa çıkan 5 gencin otomobili kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Aracın önünü kesen bir grup genç aracın bir lastiği bıçakla patlatırken, camı da sopa ile kırdı. Durumu polise bildiren Emrah Ş. ve 4 arkadaşına sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150' şer, sosyal mesafeyi korumamaktan yine kişi başı 3 bin 150' şer TL cezai işlem uygulandı. Toplamda 34 bin 100 TL ceza uygulanan gençlerin muayenesi olmayan araçları ehliyetli bir kişi gelip almadığı için çekici ile otoparka çekildi.SERIK ilçesi Kökez Mahallesi cuma pazarı mevkiinde sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu sırada bir sürücünün 07 LU 923 plakalı otomobille drift yaptığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, drift yapmaya devam eden sürücüyle karşılaştı. Aracı durduran ekipler sürücü F.Y.'yi (19) yakaladı. Polis ekipleri gözaltına alınan F.Y.'ye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'tescilli aracı plakasız kullanmak', 'araç üzerinde teknik değişiklikleri bildirmemek' ve 'drift yapmak' suçlarından toplam 14 bin 500 lira para cezası uyguladı. Polise itiraz eden F.Y., 'Ben drift yapmadım. İspatlayın, bana video gösterin' diye konuştu. Ancak mahallelinin cep telefonu ile kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca devlete hakaret ettiği belirtilen sürücü, "Ben PKK'lıyım. Lan" dedi. F.Y., devlete hakaret ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı için polis merkezine götürüldü. F.Y.'nin aracı ise polis tarafından trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü. F.Y.'ye toplamda 17 bin 450 lira ceza uygulandı.