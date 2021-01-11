Ben yandım siz yanmayın

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde geçen yıl trafik kazası sonrası polis ile arasında yaşanan diyaloglar ile sosyal medyada fenomen olan ve 'Zavadanak Bekir' olarak tanınan Bekir Varol (42) trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçundan aldığı 5 ay hapis cezasını tamamlayıp cezaevinden çıktı. Alanya Kapalı Cezaevi'nden adeta koşarcasına çıkan Bekir Varol, "Cezaevinde düşünmek için çok zamanım oldu. Öncelikle vatandaşlarımızı suç işlememeye çağırıyorum. Lütfen kimse suç işlemesin. Allah düşmanımı bile cezaevine düşürmesin. Kanunlara, yasalara uyalım, insanlara saygılı olalım. Buraya Allah düşmanımı bile düşürmesin" dedi.Bekir Varol, koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda da uyarıda bulundu. Cezavinde hayatında seyretmediği kadar televizyon ve haber izlediğini anlatan Varol, en çok vatandaşların korona tedbirlerine uymamaları konusuna kızdığını söyledi. Varol, "Korona illetinden korunmak için 2 gün sokağa çıkma yasağına dayanamıyorlar. 2 gün sokağa çıkmamakla bir şey kaybetmeyiz. Bakın ben 5 aydır bırakın sokağı toprağı özledim. Lütfen bu illetten bir an önce kurtulabilmek için kurallara uyalım" dedi.Bekir Varol'un Türkiye gündemine oturmasına neden olan kaza 15 Mart 2020'de yaşanmıştı. Alkol testinde 2.2 promil alkollü çıkan Varol, diğer araç sürücüsü Niyazi K.'ya, "Koronadan mı kaçıyorsun. Hadi ben sarhoş olabilirim ama devletin ışıklarına uymayan o. Zavadanak bana çarptı" diye tepki göstermişti. Kaza sonrası sürücü belgesine 6 ay süresince el konulan Varol hakkında Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış ve 5 ay hapisle cezalandırılmıştı.