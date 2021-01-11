Bunun adı mucize

Antalya'da yaşayan Meryem ve Ender Matur (41) çifti 2013 yılında evlendi. Çocuk sahibi olmak isteyen çift, tüp bebek tedavisi gördü. İkiz bebeklere hamile kalan Meryem Matur, yüksek tansiyon nedeniyle 24'üncü haftada doğum yaptı. İkiz bebeklerinden birini anne karnında kaybeden Matur'un diğer bebeği ise sadece 3 gün hayata tutunabildi. Ardından birkaç deneme de olumsuz sonuçlanan çift, tüm tedavileri reddetti. Matur koronavirüs salgının başladığı sıralarda ise yeniden hamile kaldı.3'üncü ayda düşük tehlikesi yaşayan Matur, ameliyat olmak zorunda kaldı. 22 haftalık hamileyken suyu gelen Matur, 2 hafta boyunca hastanede tedavi gördü. 24 haftalık hamileyken doğum yapan Meryem Matur, 32 santim boyunda, 660 gram ağırlığında prematüre dünyaya gelen bebeğine, Asya adını verdi. Anne karnında bacağının kırıldığının anlaşılması ve solunum cihazı ihtiyacı nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Asya bebek için yaşama umudunun az olduğu söylendi. Hayata sımsıkı tutunan Asya bebek, 106 gün sonra yoğun bakımdan taburcu olarak evine çıktı.Yaşadıklarını bir mucize olarak nitelendiren Meryem Matur, "Asya doğduğu andan itibaren her zaman onun ne kadar güçlü bir kız olduğuna ve mucize bir bebek olduğuna inandım. Çok şükür Asya beni yanıltmadı. Mucize olarak dünyaya geldi. Benim güçlü kızım yaşam savaşını kazandı. Hayata tutundu" dedi. Yoğun bakımda olduğu sürece kızını günde 5 ya da 10 dakika görebildiğini anlatan Meryem Matur, "63 gün boyunca fanusun içerisinde görebiliyordum. Dokunamadım bile. İlk ten tene temasımız başladığında onun ne kadar güçlü olduğunu daha net bir şekilde anladım. Asya beni yanıltmadı" ifadelerini kullandı.Meryem Matur, "Kızımın kirpiklerinin çıkışını izledim. Prematüre; Allah'ın mucizesinin yaratılışını dışarıda izlemekmiş. Asya'yla beraber bunu gördüm. Asya'nın var oluşu mucizeydi, mucize olarak da devam ediyor çok şükür. Asya herkese umut olsun. Prematüre anneleri umudunu asla yitirmesin" dedi. Baba Ender Matur ise "Bu süre zarfında çok zorlu bir süreç yaşadık. Tek kişinin içeriye girmesi gerekiyordu. Hep eşim gördü. Ben de çeşitli video ve fotoğraflarla görebildim" şeklinde konuştu.