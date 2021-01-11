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Maaşıyla maske ve deterjan dağıttı

Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Maaşıyla maske ve deterjan dağıttı
ANTALYA'NIN Aksu İlçesi, Çamköy Mahalle Muhtarı Mustafa Karaçalı, salgınla mücadele için örnek bir çalışmaya imza atarak mahallesinde bulunan bin 300 yüz haneye maske ve deterjan dağıttı. Muhtar Karaçalı, "Mahallemizin sağlığı için 6 bin 500 adet maske ve her haneye dağıtılmak üzere deterjan aldık. Hane başına 5 adet maske ve 1 adet deterjanı dağıttık. İki aylık muhtarlık maaşımı bunun için bağışladım" şeklinde konuştu. 2020 yılı nisan Ayı ve devamında sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde mahallelinin ekmeğini, tüpünü ve pazar ihtiyaçlarını da karşılayan Karaçalı, "Pandemi bitene kadar muhtarlık olarak bu tür çalışmalara devam edeceğim. Uzmanların uyarılarına kulak veriyoruz ve maske, mesafe ve temizlik konusunda destek olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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Maaşıyla maske ve deterjan dağıttı
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