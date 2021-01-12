Büyükşehirde ilk meclis yarım kaldı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yılın ilk toplantısı yarım kaldı. Gündemin 31. maddedesi olan 'Konyaaltı Belediye Meclisi'nin 3 Aralık 2020 tarihi kararı ile uygun bulunan, Konyaaltı sahilinde yer alan serbest kat tanımlı yapı adalarında kat yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği' görüşüleceği sırada çoğunluk sağlanamadı. Meclis Başkan Vekili Deniz Filiz'in talebi sonrası yapılan yoklamada, 54 üye olması gereken salonda 46 üyenin olduğu belirlendi. Çoğunluk olmadığı için toplantıya 10 dakika ara verildi. Ara sonrası yapılan ikinci yoklamada da çoğunluk sağlanamayınca meclis Çarşamba günü saat 14.00'a ertelendi. Antalya Ticaret Borsası da meclis toplantısı öncesi üyelere çiçek buketi dağıttı. Çiçeklerde yeni yıl mesajları yer aldı.