Hayatı sporla değişti

Türkiye'de okçuluk branşında lisanslı ilk down sendromlu sporcu olan 20 yaşındaki Tuna Altıner, spor sayesinde hayata tutundu. 13 yaşından beri okçuluk yapan Altıner, hem üniversite sınavına hazırlanıyor, hem de en büyük hayali olan olimpiyatlara katılmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Geçen yıl ağustos ayında anneannesini kaybeden Tuna, onun "Ben ölünceye kadar okçuluğu bırakma" sözünü yerine getirmeyi sürdüreceğini ifade etti.Down sendromlu Tuna Altıner, azmiyle hedeflerine tek tek ulaşırken diğer down sendromlu çocuklara da örnek oldu. 2014 yılında komşusunun tavsiyesi üzerine okçuluk sporuna başlayan Altıner, o günden itibaren okçuluğu hiç bırakmadı. Azmi sayesinde hedeflediği Antalya Spor Lisesi'ne giren ve başarı elde ederek 2020 yılında mezun olan Altıner, önüne yeni hedefler koydu.Vedat Erbay Okçuluk Akademisi'nin lisanslı sporcusu olan Tuna Altıner, haftanın 3 günü antrenman yapıyor. Başarılı atışlarıyla dikkat çeken down sendromlu genç sporcu, hedefi 12'den vuruyor. Üniversite sınavına hazırlanan Altıner, Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazanmanın hayalini kuruyor. Hayaline ulaştıktan sonra okçuluk branşında milli sporcu olmayı planlayan Altıner, olimpiyatlara katılarak ay yıldızlı bayrağı temsil etmek istediğini söyledi. Tuna Altıner, bu ay içerisinde Güney Kore'de düzenlenecek turnuvaya katılmaya hak kazanmasına rağmen pandemiye takıldı. Tuna, online gerçekleşecek olan Dünya Kupası'nda boy gösterecek.Anne Dilek Altıner, hayata tutunma nedeni olarak gösterdiği tek çocuğu Tuna ile birlikte antrenmanlara geliyor. Oğlunun gelişiminde okçuluk sporunun çok büyük payı olduğunu ifade eden anne Altıner, "Bundan önce tenis ve basketbol gibi sporları denedik fakat okçuluğu oğlum çok sevdi" dedi.Eski milli sporcu ve antrenör Vedat Erbay da hedeflerinin sporculara spor ahlakı vererek ülkeye başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu belirtti. Erbay, "Tuna bizim için çok özel bir sporcu. Dünyada down sendromlu ok atan tek sporcu. Hem hırslı hem de çok zeki bir sporcumuz. Olimpiyatlara katılmak istiyor ama onların kategorisinde bir olimpiyat dilimi olmadığından dolayı şuanda beklemek zorunda. Fakat ilk açıldığında bu hayalini gerçekleştirebilir" dedi.