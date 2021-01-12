Marş seferberliği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı Antalya'da karşılık buldu. Okullarda bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Uzaktan eğitim sürerken, öğrenciler de milli marşa evlerinde eşlik etti. İstiklal Marşı'nı bazı veli ve öğrenciler balkonlardan, bazı vatandaşlarsa kaldırımlarda okudu.Fatmagül Özpınar İlkokulu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de katıldı. Öğretmenlerin katılımıyla bayrak töreni yapıldı ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı seslendirildi. Er, öğrencilerin ve ailelerin evlerinde, öğretmen ile idarecilerin de okullarda aynı heyecan ve aşk ile İstiklal Marşı'nı okuduklarını belirtti.Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir öğretmenlerin öğrencilere hasret kaldığını ifade eden Er, "Bugün de çocuklarımızı burada hissettik, gerekli koordinasyonu sağladık, velilerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hep beraber evlerinden, balkonlarından bu duyguyu yaşadı. Temennimiz, 15 Şubat itibarıyla çocuklarımıza kavuşup, hep birlikte marşımızı en güzel şekilde okumak" diye konuştu.Ortaokulu önündeki törene 15 dakika öncesinde el ele tutuşarak gelen bir çift ise dikkat çekti. Yaşları 50 ile 55 arasında olan çift, mezun oldukları okulda İstiklal Marşı'nı okudu, öğrencilerin olmayışını görünce ise duygulandı. Refik Çoban (55), "Pandemi nedeniyle zor bir yıl geçiriyoruz. Çocuklarımızın ve hepimizin sağlığı için bunlara katlanmak zorundayız. Çocuklarımız olmadığı için biz geldik" diye konuştu. Eşi Engin Çoban ise "Biz bu okuldan mezunuz. Çocuklarımız da bu okuldan mezun, burası bizim için bir yuva" dedi.