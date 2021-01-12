Su baskınının izleri silindi

ANTALYA'NINKepez ilçesinde 14 Aralık'ta etkili olan sağanakta evlerini su basan ve eşyaları kullanılmaz hale gelen 1.5 yıllık evli Seda (19) ve Neşet Piriç (26) çiftinin yardımına hayırseverler yetişti. Taksitlerini 1 ay önce bitirdikleri eşyaları çöpe atan çift, Antalya Yardımlaşma Platformu'nun desteğiyle yeni buldukları eve, kurtarabildikleri eşyalarıyla birlikte taşındı. Buzdolabı, bulaşık makinesi, mutfak eşyaları ve yorgandan başka eşyaları olmayan çift, geceleri yere serdikleri yorganın üzerinde uyudu.Restoran ve otellerde aşçı yardımcısı olarak çalışan Neşet Piriç, 2 ay önce pandemi nedeniyle çalıştığı iş yeri kapanıp işsiz kalınca su basan evinin kirasını da ödeyemedi. Hayırseverler yeniden devreye girdi. Evlerindeki eşyaların çoğu Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllüleri tarafından yenilenen çifte, Kepez Belediyesi tarafından yeni bir oturma grubu ve yatak odası takımı hediye edildi. Yorganın üzerinde uyumaktan kurtulan çift, destek veren herkese teşekkür etti.İş bulabilirse tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğini söyleyen Neşet Piriç, "Yardımseverler ve Kepez Belediyesi sayesinde evimin birçok eşyası tamamlandı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şu anda en büyük eksiğim iş. Su basan evimin kirasını, faturalarımı ödeyebilmem için işe ihtiyacım var. Keşke benim evimi su basmasaydı da bu hale düşmeseydik ama işsiz olduğum için bu durumdayım" dedi. Antalya Yardımlaşma Platformu Başkanı Halit Mert ise, "Neşet Bey'in acilen bir işe ihtiyacı var" dedi.