Toroslar’ın gizemi fotoğraf karesinde

AKDENİZ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi, AKUT Antalya Birim sorumlusu Yılmaz Sevgül, Toroslar ve Beydağları'na tırmanmaya devam ediyor. Everest Dağı'na tırmanan sayılı Türk dağcılardan Yılmaz Sevgül, tırmanışı sırasında karşılaştığı doğal güzellikleri fotoğraflıyor. Sevgül'e profesyonel dağcılar da eşlik ediyor.Tırmanışları sırasında dağların el değmemiş noktalarını görme imkanı yakaladığını anlatan Sevgül, "Ayak basılmamış kar yüzeyi gibi bakir bir yer görmek mümkün değildir. Ağaçların o beyaz örtünün arasından gökyüzüne uzanmaları ise benim gibi doğa tutkunlarının nefesini kesmeye yeterli" dedi. Geniş bir fotoğraf arşivine ulaştığını sözlerine ekleyen Sevgül, "İkinci bir fotoğraf kitabının hazırlığı içindeyim. Bu görsellerin çoğu kitabımda yer alacak" diye konuştu.