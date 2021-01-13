Dönüşüm kazası

ANTALYA'NINAlanya ilçesinin ilk turizm merkezlerinden Mahmutlar Mahallesi'nde dönüşüm yaşanıyor. Nüfusu ilçelerle yarışan mahallede oteller yıkılarak yerine konut alanları inşa ediliyor. Bunda son dönemde ilçede yabancılara konut satışlarında yaşanan artış da etkili oldu. Bölgede bugüne kadar 8 otel yıkıldı. Son yıkım sırasında yaşanan kaza ise ucuz atlatıldı. Otel binasının bitişiğinde bulunan 5 katlı binanın alt kısımlarında yıkım sırasında hasar oluştu. Temelden zarar gören binada çatlaklar meydana geldi.Yan yana bitişik birkaç binanın olduğu bölgede hasar gören 5 katlı bina, diğer tarafından bitişik olan binadan zamanla ayrılmaya başladı. Tehlike oluşturan bina jandarma tarafından boşaltıldı. Binada yaşayanlar, apar topar evlerini terk etmek zorunda kaldı. Mağdur olduklarını ve otelin bulunduğu binayı yıkan firmanın kendilerine hiçbir şekilde yardımcı olmadığını dile getiren bina sakinleri şikayetçi olduklarını söyledi. Hasar gören binada 10 yıldır yaşadığını ve bir kuaför salonu olduğunu söyleyen binanın yöneticisi Ali Şahin (43), "Bir ay öncesinde yan taraftaki kentsel dönüşüme giren binada yıkım işlemi başladı. Zemin kata geldiklerinde yıkım kurallarına uymadıkları için bizim binamıza zarar verdiler" şeklinde konuştu.BINA sakinlerinden Kıymet Öztürk ise müteahhit firmanın kentsel dönüşüm kapsamında kendileriyle anlaşmak istediğini, ancak anlaşamadıklarını söyledi. Öztürk, "Müteahhit firmadan arkadaşlar kentsel dönüşüm için 2 kez bizimle anlaşmaya geldi. 2 seferde de anlaşamadık. Anlaşamayınca kazı yapmaya başladılar. Kazı sırasında 6 şiddetinde deprem gibi şeyler oldu. Biz daha önce de defalarca uyardık, tehlikeyi anlattık ama hiçbir önlem alınmadı. Yetkililerle bile görüşemedik, bizimle görüşmeye gelmediler. Daha sonra olay gecesinde jandarma anons yaptı, aşağı indik. Evler boşaltıldı. Can güvenliğimiz ve mal güvenliğimiz tehlikede diye jandarmaya ifade verdik. Şikayetçi olduk" dedi.