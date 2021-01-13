Korukır gitti Suat Kaya geldi

MISLI.com 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor kulübü, teknik direktör Engin Korukır ile yollarını ayırdı. Serik Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, Teknik Direktör Engin Kokukır ile tek taraflı olarak sözleşmesi fesih edildiği bildirildi. Korukır yaptığı açıklamada, transfer sezonu olduğu için 2 gündür İstanbul'da olduğunu söyledi. Korukır, "Hayat devam ediyor. Çok üzgünüm. Serik'te çok güzel şeyler yapacaktık. Ben Serik'in başarılı olmasını çok istiyorum. Bazıları ayrılırken aman bana ne der ama ben öyle düşünmüyorum. Kimse ile bir kırgınlığımız yok. İnşallah bundan sonrada kulüp profesyonelce yönetilir. Aksi takdirde kulübe zarar verirler. Çünkü hatayı çok az kabul eder. Yapılan hata sezona mal olur" dedi. Korukır'ın yerine ise Suat Kaya ile anlaşmaya varıldı. Son olarak Sakaryaspor'da çalışan Kaya, 26 Kasım'da görevinden ayrılmıştı.