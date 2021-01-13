Sağlık turizminde atak

KORONAVİRÜSsürecinde aldıkları tedbirlerle kesintisiz tedavi imkanı sunan ve yabancıların da tercihleri arasında bulunan Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, sağlık turizminde ön plana çıkıyor. Yaklaşık 16 milyon lira ödenek ayrılarak yeni hizmet binası yapılan ve son teknolojik cihazlarla donatılan fakültede bu yıl sağlık turizminin başlatılması hedefleniyor.Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, sağlık turizmini geçen yıl başlatacaklarını ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını söyledi. Yabancı hasta sayılarının fazla olduğunu vurgulayan Kuştarcı, "Bu yıl akredite firmalar aracılığıyla sağlık turizmini rutin şekilde başlatacağız. Türkiye diş hekimliği alanında gerçekten çok güçlü. Dünyanın hiçbir yerinde, bu kadar kaliteli ve uygun fiyata yapılan tedavi hizmeti yok. Biz de fakülte olarak aktif şekilde sağlık turizminde bulunmak istiyoruz" dedi. Rusya, Almanya, İngiltere ve İskandinav ülkelerinden çok sayıda hastaları olduğunu anlatan Kuştarcı, "Bunu daha da üst düzeye çıkaracağız. Yabancılarda implant tedavisi ilk sırada yer alıyor. Beyazlatma ve estetik tedavileri için de yoğun talep var" dedi. Kuştarcı, sağlık turizmi için Ukrayna'dan öğretim üyelerin ve milletvekillerinin de olduğu bir heyetin gelip inceleme yaptığı ve hizmet standardından etkilendiğini belirterek, anlaşma aşamasında olduklarını söyledi.