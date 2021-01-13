Salgına inat nikah

Yurtdışından gelerek Türkiye'de evlenmeyi tercih edenler, koronavirüs salgınına karşın geleneği bozmadı. Muğla'nın Fethiye ilçesi, yabancı çiftlerin mutluluk yemini ettiği bölgelerin başında geldi. Fethiye'de kısıtlama günleri dışında nikâh işlemleri hız kesmedi. Fethiye'de 2020 yılında toplam bin 177 nikâh gerçekleştirilirken, bunun 151'ini yabancı uyruklu çiftlerin ve uluslararası çiftlerin nikâhları oluşturdu.Çoğunluğu İngiliz olmak üzere 29 ülkeden çift hayatlarının anını Fethiye'de yaşadı. 75 Türk erkek yabancı kadınlarla, 10 Türk kadın yabancı erkeklerle dünya evine girdi. Yabancı gelin ve damatların yüzde 85'ini İngilizler oluşturdu. Her ikisi de yabancı uyruklu olan çift sayısı ise 66 oldu. Fethiye'de evlenen yabancı uyruklu çiftler balayını da tatil kenti Fethiye'de geçiriyor.Pandeminin mart ayında başlaması ile getirilen kısıtlamalar evlilik organizasyonlarını etkiledi. Kısıtlamaların normalleşmeye döndüğü aylarda nikâh organizasyonlarında rekor yaşandı. Normalleşmeyle birlikte temmuz ayında 162, ağustos ayında 218, eylül ayında 171, ekim ayında 112 nikah organizasyonu gerçekleştirildi.