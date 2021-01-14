Usulsüzlük kök salmış

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2 milyon 138 bin TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma derinleşiyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 12 Ekim'de düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alınmıştı.

12 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet iddialarını inceleyen ekipler, olaya dahil olan 12 kişiyi daha belirledi. Aralarında orman işletme şefi Ö.B.'nin de olduğu 12 kişinin ifadeleri alınırken, kooperatif başkanı M.K., firma sahibi M.U. ve orman muhafaza memurları Y.T., B.Ç. ile O.S. gözaltına alındı.