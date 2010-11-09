Schwarzenegger'in uyuşturucu macerası

Görevden ayrılmak üzere olan Kaliforniya Valisi, NBC'nin "Tonight Show"unda politikadan, yakın zamanda onayladığı ve marihuana kullanımına verilen cezayı hafifleten kanun değişikliğine kadar pek çok konu hakkında konuştu. Schwarznegger'in onayladığı tartışmalı yasa değişikliğiyle birlikte Marihuana kullananlar sadece 100 dolar ceza ödüyorlar, tutuklanma ve suç kaydı da yaptırımlar arasından kaldırılıyor.Her ne kadar Hollywood yıldızı günlerinden kalan bir alışkanlıkla "kim umursuyor" dese de, Kaliforniyalılar kişisel kullanım için Marihuana bulundurmayı serbest bırakan ve yerel hükümetin Marihuana'dan vergi almasını sağlayacak olan başka bir yasa değişikliğini reddetti.Belki de Schwarzenegger'in bu dönem yeniden seçilememesinin sırrı buradadır.Schwarzenegger ise referandumdan hayır çıkmasını metnin kötü yazılmış olmasına bağlıyor. "Teklif öldü çünkü yanlış bir şekilde hazırlanmıştı."