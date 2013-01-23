Lady Gaga hediye alırsa!

Giydiği bol elbise rüzgârda savrulmasın diye büyük gayret sarf eden ünlü yıldız, her zamanki abartılı giyim tarzı yerine sade tercihiyle de dikkat çekti. Alışverişi tamamladıktan sonra çevrede toplanan hayranlarıyla sohbet eden Lady Gaga, onların imza taleplerini de geri çevirmedi. Lady Gaga, Elton John'ın ilk oğlu Zachary'nin de vaftiz annesi.

(SABAH) Lady Gaga, bebeğe hediye aldı ABD'nin Los Angeles kentindeki bir çocuk mağazasından Elton John'un ikinci oğlu Elijah için alışveriş yapan Lady Gaga, rengârenk giysisi ve sempatik tavırlarıyla yine ilgi odağı oldu. Giydiği bol elbise rüzgârda savrulmasın diye büyük gayret sarf eden ünlü yıldız, her zamanki abartılı giyim tarzı yerine kadınsız ve sade tarzıyla da dikkat çekti. Alışverişi tamamladıktan sonra çevrede toplanan hayranlarıyla sohbet eden Lady Gaga, onların imza taleplerini de geri çevirmedi. Lady Gaga, Elton John'ın ilk oğlu Zachary'nin de vaftiz annesi.