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Trump, Büyükelçisi adayını açıkladı

, Başkanı 'ın büyükelçi adayının ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında uzun yıllar görev yapan olduğunu duyurdu

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 04:44 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 06:58
Trump, Suudi Arabistan Büyükelçisi adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Büyükelçiliği görevine emekli bir asker olan John Abizaid'i aday gösterdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi adayının Abizaid olduğu duyuruldu.

John Abizaid'in ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığında (CENTCOM) en uzun süreli görev yapmış asker unvanını elinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada, emekliliğinin ardından bazı düşünce kuruluşlarında terörle mücadele alanında danışmanlık yaptığı belirtildi.

ABD Askeri Akademisinden mezun olan Abizaid, yüksek lisansını ise bu ülkenin en saygın üniversitelerinden biri kabul edilen Harvad Üniversitesinde Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde tamamladı.

Abizaid'in resmen elçi olarak atanabilmesi için Senatonun onayından geçmesi gerekiyor.

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Trump, Suudi Arabistan Büyükelçisi adayını açıkladı
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