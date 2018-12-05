Uzay yarışı hız kazandı!

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos ile ABD'li NASA, son yıllarda ivme kazanan uzay çalışmalarına birlikte yürüttüğü projeyle katkı sağlıyor. Ekim ayında Soyuz MS-10 roketinde yaşanan arızanın ardından Soyuz MS-11 roketi ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) insanlı uçuş gerçekleştirildi.

Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanadalı astronot David Saint-Jacques ve ABD'li astronot Anne McClain'i taşıyan roket, Dünya etrafında 4 tam yörünge yaptıktan sonra UUİ'nin Rusya kısmına bağlanmayı başardı.

Soyuz MS-11, Kazakistan'daki uzay üssünden fırlatılırken, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde ise Elon Musk'ın firması SpaceX, Falcon 9 roketini 3'üncü kez uzaya göndermeyi başardı. SpaceX, bu seferki görevinde 35 farklı şirkete ait 65 adet uyduyu uzaya çıkardı.

Musk'ın şirketi, aynı zamanda 2018 yılı içerisinde başarıyla gerçekleşen 19'uncu görevle de tarihe geçmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde de NASA, Mars'a InSight isimli yeni bir araştırma aracı konuşlandırmıştı.