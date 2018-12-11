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158 milyon 'de yaşamak istiyor

Göç araştırmaları konulu yeni bir rapor, Başkanı 'ın göç karşıtı politikalarına rağmen 158 milyon göçmenin ABD'ye yerleşmek istediğini ortaya koydu.

Giriş Tarihi: 11.12.2018 11:50
158 milyon göçmen ABD'de yaşamak istiyor

Trump yönetimi tarafından uygulanan göç karşıtı politikalar, göçmenleri ABD sevdasından vazgeçirmiyor.

Gallup tarafından yapılan göç konulu bir anket, dünya genelinde toplamda 158 milyon göçmenin ABD'ye yerleşmek istediğini ortaya koydu.

Ankette ABD'yi 47 milyonla Kanada ve 42 milyonla Almanya takip etti.

Ankette Türkiye'ye yerleşmek istediğini belirten göçmen sayısı 6 milyon oldu.

Listede Fransa ve Avustralya 34 milyon, Suudi Arabistan 24 milyon, İspanya 21 milyon, Japonya 17 milyon ve İtalya 15 milyonla göçmenlerin en çok yerleşmek istediği ülkeler arasında yer aldı.

Yapılan araştırmada Dominik Cumhuriyeti'nin nüfusunun yarısının ülkesini terk etmek istediği belirtildi.

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158 milyon göçmen ABD'de yaşamak istiyor
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