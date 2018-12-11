Japonya açıklarında çarpışan ABD uçağının mürettebatına ulaşıldı

Japonya açıklarında eğitim uçuşu yaparken yakıt ikmali sırasında çarpışarak düşen ABD'ye ait iki uçağın 5 mürettebatı ölü bulundu.

ABD askeri makamları, geçtiğimiz hafta havada yakıt ikmali yaparken Japonya açıklarında çarpışarak düşen uçakların kayıp 5 mürettebatının ölü bulunduğunu bildirdi. Yetkililer tüm arama kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını bildirirken, kazada hayatını kaybedenlerin naaşlarının aileleri tarafından kimlikleri tespit edildikten sonra teslim edileceğini söyledi.

ABD Deniz Kuvvetleri Ordusu'ndan 3. Deniz Seferi Gücü Komutanı Eric Smith yaptığı açıklamada, "Mürettebatımızı kurtarmak için her türlü çaba gösterildi. Umuyorum ki mürettebatımızın özverili Amerikan aileleri, ABD, Japonya ve Avustralya kuvvetleri tarafından yürütülen bu inanılmaz çaba ile rahat edeceklerdir" dedi.

Eğitim uçuşu için havalanan ABD'ye ait bir F/A-18 savaş uçağı ile ona havada yakıt ikmali yapan KC-130 tanker uçağı Hiroşima yakınındaki Iwakuni Deniz Piyadeleri Hava Üssü yakınlarında kıyıdan 200 mil uzakta düşmüştü. F/A-18 savaş uçağındaki mürettebattan 1'i ölü 2 kişi bulunmuştu.

