Göçmenlere destek vermekten gözaltı

Amerikalı yetkililer, Meksika sınırında düzenlenen gösteriye katılan 32 kişiyi gözaltına aldı. ABD Sınır Devriyesi Sözcüsü Eduardo Olmos, San Diego ile Meksika'nın Tijuana şehrini ayıran sınırda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine ve sınırın askerileştirilmesine son verilmesi çağrısında bulunan yaklaşık 300 kişilik gruptan sınırı izinsiz geçmeye çalışan 31 kişi ve bir yetkiliye saldıran kişinin gözaltına alındığını belirtti. Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirilmişti.

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