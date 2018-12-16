Trump 'Gülen'in sınır dışı edilmesi için çalışıyoruz' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi üzerinde çalıştıklarını söylediğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, FBI'in FETÖ'nün nasıl vergi kaçırdığına ilişkin inandırıcı bir soruşturma yürüttüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan FETÖ ve Suriye açıklaması

KAŞIKÇI CİNAYETİNDE HİÇBİR AB ÜLKESİ NET BİR TAVIR ALMADI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, hiçbir AB ülkesinin konuyla ilgili net bir tavır almadığını belirtti. Kaşıkçı, ses kayıtlarında cinayetin önceden planlandığının net bir şekilde anlaşıldığını belirtti.

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