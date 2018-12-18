BM'den Kuzey Kore'ye kınama kararı

Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinin öncülüğünde Genel Kurul gündemine alınarak kabul edilen kararda, "Kuzey Kore'de 10 milyon kişinin yetersiz beslendiği, kronik ve akut zafiyet oranlarının kabul edilemez seviyelerde olduğu" belirtildi.

Kararda Pyongyang yönetiminin, bu koşullar altında kaynaklarını halkının refahı için kullanmak yerine nükleer silah ve güdümlü füze geliştirme programlarına sarf ettiği vurgulandı.

Öte yandan kararda "ülkede yaygın, sistematik ve yoğun insan hakları ihlallerinin sürdüğüne" dikkat çekildi.

Aralarında Rusya, Çin, Küba ve Venezuela'nın bulunduğu bir grup ülke karara itiraz ederek taraf olmadı.

Kuzey Kore'nin BM nezdindeki Büyükelçisi Kim Song, "karardaki ithamları kategorik olarak reddettiklerini" belirterek kararı siyasi komplo olarak nitelendirdi.

Kim, Japonya'yı Kore Yarımadası'ndaki barış havasını baltalamaya çalışmakla suçladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu yılın başında barış için Güney'e zeytin dalı uzatmasıyla Kore Yarımadası'nda barış rüzgarları esmeye başlamıştı.

Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak bildiride, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Kore lideri Kim, ardından 12 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump ile Singapur'da bir araya gelmiş ve zirvede, iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda prensipte anlaşmaya varmıştı.

Kim, Moon ve Trump arasında yeni yılda da bire bir görüşmeler yapılması planlanıyor. Ancak Kim'in nükleer silahsızlanma konusundaki verdiği sözlerin henüz somut adımlara dönüşmemesi nedeniyle görüşmelerde mesafe alınamıyor, BM'nin ülkeye uyguladığı ekonomik yaptırımlar da sürüyor.