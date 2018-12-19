ABD’de Kongre’ye “İsrail Kanunu” uyarısı

New York Times Yayın Kurulu tarafından kaleme alınan "İsrail'e yardım etme adına konuşma özgürlüğünü kısıtlamak" başlıklı makalede, ABD Kongresine İsrail'in boykot edilmesinin cezalandırılmasını öngören bir yasa tasarısı sunulmasının, ifade özgürlüğü konusunda endişeler doğurduğu vurgulandı.

İŞGALE KARŞI GELEN ABD ŞİRKETLERİNE CEZA!

Tasarının, Amerika'nın ifade özgürlüğü ve siyasi muhalefet gibi temel ilkeleri için bir imtihan olduğu vurgulanan makalede, tasarıda, Filistinlilerin haklarını savunan ve İsrail'in Batı Şeria'yı işgal etmesine karşı gelen Amerikan şirket ve kuruluşlarına cezalar verilmesini öngördüğü anımsatıldı.,

"SUSTURMAYA YÖNELİK BİR GİRİŞİM"

Makalede, "Senatodaki destekçileri kesin bir dille reddetseler de 'İsrail'e Boykot Karşıtı Kanun' olarak bilinen bu yasa tasarısı kesinlikle (Filistin konusundaki) tartışmaların bir tarafını susturmaya yönelik bir girişim. Bu İsrail'in, ABD'nin ya da bu iki ülkenin ortak demokratik geleneklerinin yararına değil." görüşü paylaşıldı.

BAZI YAHUDİLER DE İŞGALE KARŞI ÇIKIYOR

Tasarının, ABD anayasasının birinci ek maddesinin ihlali olacağı hatırlatılan makalede, "Sadece İsrail karşıtları değil, aralarında bazı Amerikan Yahudilerin de olduğu İsrail destekçileri de Batı Şeria'nın işgaline karşı çıkarak, işgal altındaki toprakların ürünlerini almayı reddediyor. Bu şekildeki protesto hakları, kesinlikle güçlü bir şekilde savunulmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"LİDERLER, ADALETSİZLİKLERE VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME ODAKLANMALI"

Makalede, "Siyasi liderler, iki taraf arasındaki bölünmeleri desteklemek ve ifade özürlüğü konusunda endişeler doğuran bir yasa tasarısını desteklemek yerine, buradaki adaletsizliklere ve İsrail-Filistin çatışmasına uygulanabilir çözümler bulmaya odaklanırsa daha yapıcı olur." görüşü paylaşıldı.

MADDEYİ KABUL ETMEYEN İŞTEN KOVULUYOR

Ayrıca makalede, ABD'nin Teksas eyaletindeki bir okulda konuşma terapisti olarak çalışan Filistinli Behiye Amavi'nin, iş sözleşmesinde yer alan "İsral'i boykot etmeyeceği ve bu ülkenin ekonomisini hedef alan eylemlerde bulunmayacağına" dair maddeyi kabul etmeyince işinden kovulduğu da anımsatıldı.