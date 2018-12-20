Meksika duvarı için bağış kampanyası başlatıldı: 2 buçuk milyon toplandı

ABD Hava Kuvvetleri'nde görev yapmış olan Gazi Brian Kolfage, Trump'ın Meksika sınırına yaptırdığı duvar için geçtiğimiz hafta bir kampanya başlattı. ABD ordusuna hizmet ettiği dönemde bacaklarını ve bir kolunu kaybeden 37 yaşındaki gazi, 2004 yılında Irak'taki ABD işgali sırasında görev almıştı. 2 çocuk babası Kolfage,"Trump'a oy veren 63 milyon kişi en az 80 dolar verirse duvarı inşa edebiliriz" ifadesini kullandı.

Meksika Duvarı Projesi için toplamda 5 milyar dolar gerekiyor.

16 Aralık'ta başlatılan ve hedefi 2 milyon dolar toplamak olan kampanyaya 41 bin 272 kişi katkıda bulundu ve 2 milyon 443 bin 69 dolar toplandı.

Geçtiğimiz haftalarda Trump, Twitter hesabında 'Sık sık eninde sonunda Meksika'nın duvar için ödeme yapacağını söyledim. Bu asla değişmedi. Meksika (ve Kanada) ile yeni anlaşmamız, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması, oldukça masraflı ve ABD karşıtı eski Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'ndan çok daha iyi. Tasarruf ettiğimiz para sayesinde Meksika duvar için ödeme yapıyor' notunu paylaşmıştı.

Meksika Duvarı Projesi için toplamda 5 milyar dolar gerekiyor.