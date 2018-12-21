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Trump yasasını imzalayacağını çiftçi kılığıyla şarkı söyleyerek duyurdu

Başkanı Trump, yasasını imzalayacağını hesabından dans edip şarkı söyleyen videosunu yayınlayarak duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.12.2018 16:44
Trump tarım yasasını imzalayacağını çiftçi kılığıyla şarkı söyleyerek duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, "2018 tarım yasası"nı imzalamasına dakikalar kala paylaştığı video ile yine gündem oldu.

Yasayı imzalayacağını, sosyal medya sitesi Twitter'dan paylaştığı dans videosu ile duyuran Trump, paylaşımdan dakikalar sonra 867 milyar dolarlık çiftçi düzenlemesini imzaladı.

2005 yılına ait olan görüntüler, Emmy Ödülleri'nin dağıtıldığı sahnede gerçekleşiyor.

Trump, başında hasır şapkası, üzerinde mavi tulumu, elinde yabasıyla çıktığı sahnede, oyuncu Megan Mullally ile birlikte şarkı söyleyerek dans ediyor.

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Trump tarım yasasını imzalayacağını çiftçi kılığıyla şarkı söyleyerek duyurdu
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