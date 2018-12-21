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Trump’tan açıklaması: “Çekilmemiz doğru bir hamle”

ABD Başkanı , ABD ordusundan emekli bir yazarın ’den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye’den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi.

İHA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 18:16 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 18:18
Trump’tan Suriye açıklaması: “Çekilmemiz doğru bir hamle”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden, ABD ordusundan emekli General Anthony Tata'nın Trump'ın Suriye'den çekilme kararını öven bir yazısından alıntı yaparak, Suriye'den çekilme kararının doğru olduğuna inandığını bir kez daha yeniledi. Trump, aynı zamanda 'Kara Kış' isimli kitabın da yazarı olan Tata'nın Suriye konusunda, "Bence Başkan'ın kararı kesinlikle Suriye'de doğru bir hamle. Suriye'den çekilme kararını protesto eden dâhiler aynı zamanda DEAŞ hakkındaki İstihbaratı tahrip edenler ve DEAŞ'ın güçlenmesine izin verenlerdir" ifadelerini kullandığını kaydetti.

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Trump’tan Suriye açıklaması: “Çekilmemiz doğru bir hamle”
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