Netanyahu’nun hayal kırıklığı

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında ülkesinin askerlerini Suriye'den çekme kararı alması dünyayı şoke etmeye devam ediyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmeye çalıştığı bildirildi.İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun, ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı vermeden önce Trump'ı bu fikirden vazgeçirmek için çaba sarf ettiği belirtildi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararından dolayı Tel Aviv yönetiminin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ifade edilen haberde, Trump'ın kararı, "İsrail'in suratına atılmış bir şamar" olarak nitelendirildi. Başbakan Netanyahu, çarşamba günü ABD'nin Suriye'den çekileceği haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada hem Trump hem de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla karar öncesi telefonla görüştüğünü ve Washington yönetiminin kendisini karara ilişkin bilgilendirdiğini söylemişti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi ise ABD askeri varlığının bölgedeki istikrarsızlığın ve güvensizliğin asli unsuru olduğunu savundu. ABD askerlerinin bölgeye gelişinin ve orada bulunmasının başından itibaren "yanlış, mantığa aykırı, gerginlik ve kriz nedeni" olduğunu öne süren Kasımi, "ABD askerleri, bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizlik ortamının asli unsuru olarak görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.