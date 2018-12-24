Mattis’i iki ay önce gönderdi

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ABDBaşkanı Donald Trump, şubat sonu görevinden ayrılacağını açıklayan Savunma Bakanı Jim Mattis'in görev süresinin dolmasını beklemeden yerine Savunma Bakan yardımcısı Patrick Shanahan'ı vekaleten atayacağını duyurdu. Atamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı: "Çok yetenekli Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan'ın duyurusunu yapmaktan mutluluk duyuyorum. (Shanahan) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Savunma Bakan Vekilliği unvanını alacak. Savunma Bakanı Yardımcılığı ve Boeing'te (Amerikan havacılık ve uzay şirketi) görev yapan Patrick, uzun bir başarı listesine sahip. Harika olacak!"Trump ayrıca, Suriye'den çekilme kararına karşı çıkan Savunma Bakanı Jim Mattis'in ardından, terör örgütü DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un istifa etmesiyle ilgili olarak da "Başkan Obama tarafından 2015'te atanan Brett McGurk'u tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni? Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor" değerlendirmesini yaptı.