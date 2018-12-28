Şoförü de aracı da trafik canavarı!

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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 1967 model otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Boyaca bölgesinde yer alan San Mateo kenti kırsalında uçuruma yuvarlanan içinde 18 yolcu bulunan otobüsün periyodik kontrollerinin yapılmadığı ve trafiğe çıkmak için çok eski olduğu kaydedildi. Ayrıca kazada hayatını kaybeden 80 yaşındaki Jose Maria Barajas adlı sürücünün binek araçlar için alınmış ehliyetinin olduğu ve söz konusu aracı kullanmak için yetkisi olmadığı belirtildi. Kazanın mekanik bir arıza ya da sürücü hatası nedeniyle yaşandığı ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.