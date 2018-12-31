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’deki gazetelere

Giriş Tarihi: 31.12.2018
ABD’deki gazetelere siber saldırı

ABD'deki bazı gazeteler, bir siber saldırının ardından cumartesi günü basım ve dağıtım sorunları yaşadı. Saldırı nedeniyle Los Angeles Times, Chicago Tribune, Baltimore Sun gazetelerinin basım ve dağıtımı gecikti. Matbaanın sahibi Tribune Publishing şirketi, matbaada siber saldırı kaynaklı teknik sorunların ilk olarak cuma günü ortaya çıktığını açıkladı. Şirket sözcüsü, sisteme giren virüsün gazetelerin baskıya hazırlandığı sistemlere zarar verdiğini söyledi. Los Angeles Times gazetesinden yapılan açıklamada, saldırının ABD dışından yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Wall Street Journal ve New York Times gazetelerinin ülkenin batısındaki dağıtımı da bu saldırılardan etkilendi.

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ABD’deki gazetelere siber saldırı
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