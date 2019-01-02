Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Bolsonaro yemin etti

Brezilya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, başkent Brasilia'da düzenlenen törende yemin ederek, ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

BBC'nin haberine göre, Brasilia Katedrali'nden Kongre binasına eşiyle üstü açık Rolls Royce marka araçla gelen ve yemin töreni için toplanan destekçilerini selamlayan Jair Bolsonaro'nun aracına atlı muhafızlar ve arabanın yanında koşan sivil kıyafetli korumaları eşlik etti.

TÖRENE NETANYAHU VE POMPEO DA KATILDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı yemin töreninde, ABD'yi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Portekiz Devlet Başkanı Marcelo Rebelo de Sousa da törene katılan yabancı konuklar arasında yer aldı.

Bolsonaro, törende yaptığı konuşmada, ülkede büyük değişiklikler yapma vaadinde bulunarak, tüm parlamento üyelerini yolsuzluk ve suçla mücadelede yardıma çağırdı.

Brezilya'yı yolsuzluk, suç ve ekonominin kötü yönetiminden kurtaracak "ulusal pakt" istediğini dile getiren ve ülkeyi "ideolojiden" arındırma taahhüdünde bulunan Jair Bolsonaro, "ayrımcılık ve bölünmenin olmadığı bir toplum inşa etme" sözü verdi.

Tören, yoğun güvenlik önlemeleri altında gerçekleşti.

TRUMP'TAN BOLSONARO'YA TEBRİK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Brezilya'nın yeni devlet başkanını tebrik etti.

Trump paylaşımında, "Harika bir göreve başlama konuşması yapan Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya tebrikler. ABD seninle." ifadesine yer verdi.

SERT SÖYLEMLERİ BOLSONARO'YU SEÇİMLERDE ÖNE ÇIKARDI

İşçi Partisi, Jair Bolsonaro'nun kazandığı seçimin öncesinde aday olarak hapisteki eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'yı göstermiş ancak Seçim Komisyonu, "yolsuzluk ve kara para aklama" suçlarından hüküm giyen eski siyasetçinin aday olmasına izin vermemişti.

Brezilya'da 7 Ekim'de ilk turu, 28 Ekim'de ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimini, Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı, aşırı sağcı Jair Bolsonaro kazanmıştı. Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçimlerde öne çıkarmıştı.

Jair Bolsonaro'nun Brezilya'da 1964-1985 yılları arasındaki askeri rejimi övmesi, eşcinseller, kadınlar ve siyahiler hakkındaki sert açıklamaları tepkilere neden olmuştu.

Yeni devlet başkanı, ülkede güvenliğin sağlanması adına bireysel silahlanma önündeki engelleri azaltmak istediğini ve "tüm dürüst vatandaşların evlerinde silah bulundurmak istemeleri halinde, belli kriterlere bağlı olarak bunu yapabileceklerini" söylemişti.