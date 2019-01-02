Cumhuriyetçileri sarsan Trump ve Romney tartışması

Trump'a yönelik eleştirileriyle tanınan Cumhuriyetçi Parti Senatörü Romney, Washington Post gazetesinde Trump'a yönelik eleştirel bir makale kaleme aldı.

"BAŞKANLIK OFİSİNİ DOLDURAMADI"

Makalesinde, Trump'ın iki yıldır ama özellikle bu ay aldığı kararlara bakıldığında, başkanlık ofisini dolduramadığını belirten Romney, "Bir başkan, dürüstlük ve doğruluğun temel niteliklerini göstermeli ve ulusal söylemleri nezaket ve saygı ile karşılamalıdır. Bu kısım, (Trump'ın) görevdeki eksikliğinin en çok göze çarptığı yer." ifadelerini kullandı.

"BEN KAZANDIM, O KAZANAMADI"

Trump ise Romney'e karşılık, Twitter hesabından, "Mitt Romney yine hızlı başladı. Mitt'in sınır güvenliğine ve yardımcı olabileceği pek çok konuya odaklanmasını tercih ederim. Ben kazandım (Başkanlık) o kazanamadı. Tüm Cumhuriyetçiler adına mutlu olmalı. Kazanmak için takım oyununun bir parçası olmalı." paylaşımında bulundu.

Romney de Trump'tan gelen her açıklamaya karşılık vermeyeceğini ama bölücü, ırkçı, cinsiyetçi, göçmen karşıtı, dürüst olmayan ve yıkıcı ifadelere veya eylemlere karşı açık sözlü olacağını belirtti.

Yarın ABD Kongresinin 116. açılışında Utah eyalet senatörü olarak yemin edecek Romney'in, parti içinden Trump'a eleştiri yönelten siyasetçiler arasında yer alması bekleniyor.