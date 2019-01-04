Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Amerika Haberleri > ABD'de tecavüze uğrayan bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı

'de tecavüze uğrayan bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı

'nin Arizona eyaletinde yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta olan ve tecavüze uğrayan bir kadın doğum yaptı. Hastane personeli, bitkisel hayattaki kadının hamile olduğunu doğum yapana kadar fark etmedi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 23:24 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 23:54
ABD'de tecavüze uğrayan bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı

Yerel basınında çıkan haberde, Phoenix kentinde, polisin, Hacienda HealthCare hastanesindeki cinsel taciz olayına ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

10 YILDIR BİTKİSEL HAYATTAYDI

Boğulma tehlikesinden sonra yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta yaşayan ve ismi açıklanmayan kadın, tedavi gördüğü hastanede uğradığı tecavüz sonucu hamile kaldı ve 29 Aralık'ta doğum yaptı.

TECAVÜZ SONUCU HAMİLE KALDI

Hastane personelinin bitkisel hayattaki kadının hamile olduğunu doğum yapana kadar fark etmediği belirtilen haberde, bebeğin ise hayatta ve sağlıklı olduğu kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hacienda HealthCare Hastanesi Sözcüsü Nancy Salmon ise soruşturmanın devam ettiğini ve bu aşamada daha fazla açıklama yapılmayacağını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de tecavüze uğrayan bitkisel hayattaki kadın doğum yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN