Bir Türk belediye başkanı oldu

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ABD'ninNew Jersey eyaletine bağlı Chatham bölgesi Belediye Başkanlığı'na Bir Türk seçildi. Belediye başkanı seçilen Tayfun Selen, böylece ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu. ABD vatandaşı da olan Selen, 2017'den bu yana Chatham Belediye Komitesi üyeliği yapıyordu. Selen'in seçilme haberini, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Twitter hesabından, "Chatham Belediye Başkanlığı'na seçilen Sayın Tayfun Selen'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" mesajıyla duyurdu. Cumhuriyetçi Parti üyesi olan ve 15 yıldır Chatham'da yaşayan Selen, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu. New Jersey'deki Montclair State University'de işletme alanında yüksek lisans yapan Selen, Lincold Educational Services isimli okulun yönetiminde Kıdemli Başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.