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yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

Ünlü aktör DiCaprio'nun Malezya'daki yolsuzluk soruşturmalarına yardımcı olmak üzere mahkemesinde ifade verdiği belirtildi.

AA Amerika Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 5.1.2019 16:23
Leonardo DiCaprio yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi

Washington Post gazetesinin haberine göre ünlü oyuncu, geçen aylarda ABD Adalet Bakanlığının 1MDB yolsuzluğuyla alakalı bir süredir yürüttüğü hukuki incelemeye katkı sağlaması için Washington DC'deki mahkemeye gizlice ifade verdi.

Gazeteye konuşan Adalet Bakanlığı yetkilisi, DiCaprio'nun ifadesinde ne konuştuğunu açıklamadı fakat ünlü oyuncunun bir süredir hukuki sürece ifadeleriyle katkı sağladığını ve bu konuda adaletin sağlanması için mahkemeye yardımcı olduğunu belirtti.

1MDB soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low Taek Jho'nun, Leonardo DiCaprio'nun sahibi olduğu vakfa Malezya'nın Kamu Kalkınma Fonu'ndan zimmetine geçirdiği iddia edilen paralarla bağış yaptığı öne sürülmüştü.

Ünlü aktör, bağışlarla alakalı geçen yıl ağustos ayında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından sorgulanmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aranan firari iş adamı Low ve iki Goldman Sachs çalışanına geçen yıl para aklama suçlaması yöneltmişti.

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Leonardo DiCaprio yolsuzluk soruşturmasında ifade verdi
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