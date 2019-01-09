ABD çekilmeyi zamana yayacak

BUGÜN NELER OLDU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmasının bir zaman çizelgesine bağlı olmadığını ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın bir vaatte bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin üniformalı personelin geri çekileceğini söyledi. Ortadoğu turuna giderken dün uçakta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pompeo, "Zaman çizelgeleri hakkında konuşamayız ancak başkan bir vaatte bulundu. Sahadaki personelimizi Suriye'den çekeceğiz" dedi. Pompeo, ABD'nin bölgedeki müttefiklerini Suriye'den çekilmeyle ilgili bilgilendirdiğini belirterek, "Tüm müttefiklerimizi tam olarak bilgilendirdik. Onlarla konuşmaya devam edeceğiz. Kaygılarını giderdiğimiz konusunda emin olacağız" diye konuştu.