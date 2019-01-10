Trump, Bolton’ın adını karıştırıyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceklerine yönelik açıklamalarına karşılık farklı söylemlerde bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın faaliyetleri ABD basını tarafından alaya alındı. New York Times Trump'ın, John Bolton ile yakın bir ilişki kuramadığını yazdı. Gazete buna örnek olarak Trump'ın Bolton'ın adını yanlış hatırlayarak kendisine bazen "Mike" demesini örnek gösterdi. ABD merkezli Politico sitesi ise Bolton'ın önceki gün Türkiye'ye yaptığı ziyareti mercek altına aldı. Haberde Bolton'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı özelliklerini diplomatik olarak taşımadığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine dikkat çekildi. Haberde Bolton'un daha önceki yurtdışı gezilerinde de benzer sonuçlar elde ettiğine vurgu yapıldı. Öte yandan Irak'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump'ın Suriye'den çekilme kararının kesin olduğunu belirterek, "Erdoğan teröristlerin kendileri için yaşamsal bir tehdit olduğundan bahsetti. Biz de bunun farkındayız ve bu konuda Türkiye'yi destekleyeceğiz" dedi.