ABD'nin ilk Türk belediye başkanı, ülkedeki Türklere ilham kaynağı olmak istiyor

ABD'de belediye başkanlığı görevine gelen ilk Türk olan Tayfun Selen, Türk halkına layık olmaya çalışacağını ve onların gurur duyacakları bir belediye başkanlığı yapmayı ümit ettiğini belirterek, "Bütün Türk vatandaşlarına 'Ya Chatham'da bir Türk belediye başkanı varmış, ne kadar güzel işler başarmış dedirtmeye çalışacağım." dedi.

ABD'ye 23 yıl önce yerleşen Selen, New Jersey eyaletine bağlı yaklaşık 12 bin nüfuslu Chatham Belediyesinin yeni belediye başkanı oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 1992 yılında mezun olan 47 yaşındaki Selen, 1996'da ABD'ye yerleşti. Selen, 2017'de yaşadığı bölge olan Chatham'ın Belediye Meclisine seçilmesinin ardından, geçen hafta belediye meclisinde yapılan seçimlerde de belediye başkanı seçilerek, ABD'de bu göreve gelen ilk Türk oldu.

Selen, ABD'de siyasete atılma süreci ve gelecekteki hedefleri konusunda AA muhabirine konuştu.

Siyasete atılma sürecinin planlı bir durum olmadığını belirten Selen, "Fakat ben politikadan her zaman zevk aldım. 10 sene kadar önce bölgenin (Chatham) imar komisyonunda çalışmaya başladım, yaklaşık 5 sene görev aldım. Daha sonra Cumhuriyetçi Parti'nin ilçe yönetimi, ilçe başkanlığı derken politikacılarla tanışıldı." ifadelerini kullandı.

- "Benim seçilmem buradaki Türkler için bir ilham kaynağı olabilir"

Bu sürecin ardından iki yıl önce belediye meclisine, geçen hafta da belediye başkanlığına seçildiğini hatırlatan Selen, bu göreve gelen ilk Türk olması konusunda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Benim seçilmem, burada yaşayan vatandaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza bir ilham kaynağı olabilir, ilerde Türklerin politikaya atılmasına bir vesile olabilir diye düşünüyorum. Milletvekilleri olsun, senatörler olsun, belediye başkanları olsun, valiler olsun belki de Türk asıllılardan çıkabilir. Olmaz diye bir şey yok, oluyor. Ufak çapta küçük bir bölgenin belediye başkanlığıyla bunu başlattık."

Selen, politikada her zaman hedeflerin tutamayabileceğini, önemli olanın fırsatları değerlendirebilmek olduğunu vurgulayarak, "Biz fırsatları yakalayabilecek durumda olacağız, çok çalışacağız, halkımızı memnun edeceğiz. Onun dışında güzel diyaloglar kuracağız ve güzel işler yapacağız." diye konuştu.

- "Biraz daha az göçmenin bulunduğu bir bölge"

Selen, göreve seçilme sürecinin çekişmeli olduğuna değinerek, "Bölgemiz (Chatham) çok tutucu bir bölge. Tabii ABD ve New Jersey içinde göçmenlere daha sıcak bakan bölgeler de var. Belki bizim bölgemiz de sıcak bakıyor ama demografik yapısı itibarıyla burası biraz daha az göçmenin bulunduğu bir bölge. Bu da bizim başarımızı daha bir eşsiz hale getirdi aslında." görüşünü paylaştı.

Selen, ülkede ve eyalette kendi bölgesine göre, göçmenlere daha sıcak bakan bölgeler olduğunu vurgulayarak, "Belki bizim bölgemiz de sıcak bakıyor ama demografik yapısı itibarıyla burası biraz daha az göçmenin bulunduğu bir bölge. Bu da bizim başarımızı daha bir eşsiz hale getirdi aslında." dedi.

Belediye başkanlığı görevine gelmesinin ardından hem Türk halkından hem de Türk basınından çok büyük ilgi gördüğünü belirten Selen, "Demek ki millet ve toplum olarak bir açlık söz konusuydu. İlk olmasının da verdiği heyecandan olmalı ki çok güzel, çok cesaret verici tepkiler aldım." diye konuştu.

Türk vatandaşlarının istediği, sevdiği ve gururlandığı bir şeye imza atmış olabilmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Selen, şöyle devam etti:

"Onlara layık olmaya çalışacağımı söylüyorum ve gurur duyacakları bir belediye başkanlığı yapmayı ümit ediyorum. Buradaki Türk Amerikalılara da bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum. Burada da çok çalışıp, bütün Türk vatandaşlarına 'Ya Chatham'da bir Türk belediye başkanı varmış, ne kadar güzel işler başarmış dedirtmeye çalışacağım."

- Chatham'ın ilk Türk polis şefi

Chatham'da üst düzey bir göreve gelen ilk Türk'ün aslında kendisi olmadığını belirten Selen, bölgede, 1937-1961 yıllarında polis şefliği yapan kişinin de yine bir Türk olan Rüstem Bey olduğunu anlattı.

Selen, ayrıca Rüstem Bey'in annesinin de bölgedeki Madame Bey adlı boks eğitim kampının kurucusu olduğunu belirtti.

Rüstem beyin fotoğrafı ve kısa hayat hikayesi hala Chatham belediyesinin koridorlarını süslüyor.